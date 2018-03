'Black-out al castello': visita guidata a Torremaggiore

Torna a Torremaggiore il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere. Giovedì 22 marzo, dalle ore 17.30 alle 19.00, presso il Castello Ducale, in via Luigi Rossi n°10, si svolgerà la visita guidata tradizionale ‘Black Out al Castello’, dedicata a un numero massimo di 25 partecipanti.

Le prime ombre di una sera di primavera sono l’occasione per scoprire le vicende legate al castello e ai reperti archeologici ospitati nelle sue sale. Non potrete mancare a questo appuntamento al buio con i popoli del passato che, attraverso la voce dell’archeologo, racconteranno i saperi e le storie “imprigionate” nelle collezioni museali. Nelle sale avvolte dall’oscurità i partecipanti faranno la conoscenza di un’affascinante presenza vissuta in tempi remoti. E’ richiesto ai partecipanti l’utilizzo di una piccola torcia o in alternativa di avvalersi dell’applicazione torcia del proprio smartphone.

La partecipazione all’evento di giovedì 22 marzo 2018 è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione nelle seguenti giornate: giovedì 15 e venerdì 16 marzo dalle ore 16.00 alle 20.00, sabato 17 e domenica 18 marzo dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, e da lunedì 19 a mercoledì 21 marzo dalle ore 16.00 alle 20.00.