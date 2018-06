'Le orme del sacro': visita guidata a Serracapriola

Domenica 8 luglio, dalle ore 10.30 alle 12.30, nell’ambito del progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere, si svolgerà a Serracapriola la visita guidata “Le orme del Sacro”. La visita avrà luogo presso il Convento Frati Minori Cappuccini “Padre Pio Giovane” e la Chiesa di Maria SS.ma delle Grazie.

L’itinerario mira a coinvolgere i partecipanti in un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale serrano, un vero e proprio percorso nella storia in cui verranno “svelati” i tesori artistici racchiusi nel convento e nella chiesa annessa. Luoghi questi in cui permane un forte senso di spiritualità legato alla figura di San Pio, il cui ricordo è vivo negli animi dei fedeli e nelle tracce tangibili del suo passaggio. Lo spazio sacro ha rappresentato e tuttora conserva un imprescindibile legame fra la sua dimensione religiosa e il contesto territoriale.

La partecipazione all’evento è gratuita. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da lunedì 2 a venerdì 6 luglio, dalle 16.00 alle 20.00.

Punto di raduno è l’area antistante il Convento Frati Minori Cappuccini di Padre Pio Giovane, in piazza Padre Pio a Serracapriola.