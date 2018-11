Allo scoperta del Mulino e del Borgo di Bovino con gli amici di Archeologica

Una domenica autunnale alla scoperta di uno de “I borghi più belli d’Italia” con ArcheoLogica srl. Domenica 18 novembre, vi aspettiamo per una visita del centro storico dell’antica Vibinum, città romana sulla quale si è modellata poi quella medievale. L’itinerario prevede la visita al borgo, alla parte esterna del castello (con una bellissima vista sul paesaggio circostante), alla Cattedrale ed al Museo Civico “Nicastro”.

Ci sposteremo poi a valle, presso il Mulino sul torrente Cervaro, gestito dalla famiglia Grasso. Qui, accompagnati dai proprietari, ne scopriremo il funzionamento e la sua lunga storia di produzione e lavorazione del grano e dei suoi diversi prodotti. Il tutto sarà concluso da una degustazione a base di pizze fritte, pizze, fagiolata e buon vino.

Appuntamento alle ore 10.00 in Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della Villa Comunale di Bovino. I partecipanti dovranno essere automuniti; al termine della visita al centro storico ci si dovrà spostare a valle, presso il Mulino. Il costo, comprensivo di vista guidata e di degustazione, è di 13,00 € pro-capite, mentre per i bambini dai 10 anni in giù il Mulino propone un menù a 5,00 €.

L’evento si considera confermato al raggiungimento di n. 25 partecipanti.

L’attività è su prenotazione OBBLIGATORIA ai seguenti contatti: Archeologica S.r.l. archeologicasrl@gmail.com 3473176098 – 3498367016

rigorosamente su chiamata e NON via SMS secondo i seguenti orari: 10.00-13.30 / 17.00-20.00.

In caso di imprevisti che non dovessero consentire la partecipazione si prega di disdire la prenotazione tramite SMS, al fine di consentirla ad altre persone.