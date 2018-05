Alla scoperta di Castel Pagano: visita guidata ad Apricena

Domenica 27 maggio, dalle ore 17.00 alle 19.30, nell'area archeologico-naturalistica di Castel Pagano, rientrante nel comune di Apricena, si svolgerà la visita guidata “Un castello all'improvviso”.

Metti una domenica di fine maggio, metti le vestigia di un antico castello abbandonato che si perde nel cielo e la possibilità di godere di un incantevole paesaggio dalla sua cima. Ecco, gli ingredienti ci sono tutti per vivere un’avventura nel tempo. Mancano solo viaggiatori curiosi in grado di scoprire gli aspetti inediti e sorprendenti di questa visita guidata. Se è tutto ciò che cercavi, questo è l’itinerario che fa per te: in uno scenario da sogno un archeologo e un naturalista consentiranno alle storie del castello di prender vita con voci, colori e sensazioni. Consigliato abbigliamento comodo, scarpe da trekking e bottiglia d'acqua.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 50 iscritti. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da lunedì 21 a venerdì 25 maggio dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato 26 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Punto di raduno con gli iscritti è alle ore 17.00 nella zona antistante all'ingresso del cimitero di Apricena, in via San Marco. Partenza alle ore 17.15.