Visita guidata a Poggio Imperiale: alla scoperta dell’antico borgo di Terranova

Il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere si sposta a Poggio Imperiale con l'appuntamento 'L'antico borgo di Terranova' una visita guidata che si svolgerà domenica 25 febbraio, dalle ore 11.45 alle 13.00, con appuntamento nella zona antistante alla chiesa di San Placido, in piazza Placido Imperiale. Un inedito percorso archeologico ‘virtuale’ ci consentirà di conoscere, attraverso la cartografia ufficiale, la più antica frequentazione di epoca neolitica, il popolamento daunio e infine la riorganizzazione territoriale di età romana con ville e fattorie. E poi il percorso ‘reale’ che si snoderà tra le vie cittadine per raccontare le vicende che portarono alla fondazione dell’antico borgo di Terranova, illustrando i personaggi del passato, artefici della sua nascita, e scoprendo alcune specificità del borgo in ambito storico-artistico.

La partecipazione all’evento è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio, dalle ore 16.00 alle 20.00.