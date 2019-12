Alla scoperta del Faro: visita guidata organizzata dalla Pro loco di Manfredonia

Manca sempre meno al santo Natale, nell'attesa perchè non approfittarne per visitare il faro, appuntamento imprescindibile che da l'occasione per ammirare la nostra città da una prospettiva diversa.

Per questo, l’Associazione Turistica ProLoco di Manfredonia, con il patrocinio del GalDaunofantino e del Touring Club Italia-Club Territorio di Manfredonia, informa che il 14 Dicembre ci sarà la possibilità di visitare il Faro di Manfredonia.

Ricordiamo che l’iniziativa è a numero chiuso, per poter effettuare la visita basta prenotarsi indicando Nome e Cognome, Indirizzo Di Residenza, Codice Della Carta D’identita’, Recapito Telefonico e Data di Nascita, è fondamentale per ogni partecipante indicare questi dati per prenotare la visita.

L’indirizzo mail a cui scrivere è il seguente: prolocomanfredonia2000@gmail.com , entro e non oltre giovedì 12 dicembre.

Ricordiamo che una volta effettuata la prenotazione non bisogna mancare all’appuntamento o comunicare tempestivamente la mancata presenza, così da poter dare opportunità ad altri di vivere queste’esperienza.

Ringraziamo l’Associazione Marinai d’Italia e il sig. Ottavio Greco, senza dei quali tutto ciò non sarebbe possibile

P.S.: per poter effettuare la visita è consigliabile un abbigliamento comodo.