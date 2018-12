'Visioni artigitali': la nuova personale di Jack Poliseno a Troia

Visioni ARTigitali parte 2°: è il titolo della nuova esposizione artistica dell’ormai consolidato talento troiano Jack Poliseno, che si terrà nella città di Troia dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019, presso gli spazi dell’Ufficio Turistico comunale IAT, ai piedi della sontuosa Cattedrale di Troia. Proprio quest’ultima è tra i soggetti più utilizzati nelle opere di Jack Poliseno, deturpata, distrutta, abbandonata, e quest’anno…invasa! Le sue concezioni artistiche hanno sempre avuto una base dark/fantasy, con moltissimi rimandi al mondo cinematografico, fumettistico e letterario. Suoi sono infatti molti omaggi a pellicole, registi, personaggi di fantasia, tutti ricreati in chiave digitale e dal taglio moderno, ma con una strizzatina d’occhio al passato, in molte sue opere si evince infatti l’amore per l’arte classica, come la serie Mythos, un chiarissimo omaggio alle antiche divinità, ma anche a molte leggende moderne, fotomanipolazioni digitali che ricreano da zero questi personaggi, utilizzando tecniche e colori che richiamano quelle dei più grandi artisti del passato.

Non è da meno la serie Reign of Fire, inaugurata nel 2015, dove ha per soggetto principale, come sopracitato, la Cattedrale di Troia, fotografata dallo stesso artista, e immersa in mondi post-apocalittici di vario genere, dall’invasione di draghi, alla desolazione più drammatica, fino ad arrivare all’invasione aliena, un chiarissimo omaggio allo scrittore H.G Wells e al regista Steven Spielberg (La guerra dei mondi). E sempre la Guerra dei mondi la fa da padrone con un’altra opera, stavolta interamente dedicata ai marziani invasori, di tutt’altro genere, stile minimale a lui tanto consono.

Molte sono le opere che vedremo esposte, con una novità rispetto al passato: ci sarà una nuova serie, inaugurata con dei nuovi pezzi, dedicata alla sperimentazione, sia digitale che manuale, con opere costruite sia a mano che con l’uso dei mezzi informatici.

Presenzieranno all’inaugurazione della mostra il sindaco della città di Troia, Dott. Leonardo Cavalieri, l’assessore all’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio comunale Antonella Capozzo.

Un tuffo nell’arte come raramente si vede, vista con gli occhi della passione che ha Jack per quest’ultima. Non mancate, l’inaugurazione cadrà il 23 dicembre, alle ore 19:30. Il pubblico sarà accolto con un buffet di benvenuto.

