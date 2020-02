Vinicio Capossela a San Severo: concerto al 'Verdi' con l'orchestra Ico Magna Grecia

Domenica 23 febbraio 2020 (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) al Teatro Verdi si terrà lo spettacolo fuori abbonamento Bestiario D’amore con Vinicio Capossela con l’orchestra Ico Magna Grecia.

Il concerto comprende in gran parte un repertorio di canzoni edite, cucite insieme in un racconto che ci porta a spasso tra le storie di animali celebri, simbolismi, bestiari. Bestie cantate per farci un giro da "bestie incantate", come venivano chiamate le bestie che si esibivano con i saltimbanchi. Però le bestie sotto incantesimo siamo noi, come scrive bene James Hillman in "Animali del sogno". "... Chi sono, gli animali che compaiono nei nostri sogni, e perché vengono proprio a noi che abbiamo trascorso gli ultimi due secoli a sterminarli regolarmente, a un ritmo sempre più rapido, senza pietà, specie per specie, in ogni parte del mondo? Eppure, con quanta incrollabile fiducia continuano a entrare nella nostra anima del sogno, nelle nostre fantasie infantili, nel nostro immaginario artistico...". Addentrarci in questo sogno è lo scopo di questo concerto.