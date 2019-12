Vincenzo Costantino "Cinaski" in "Dirty old Christmas": live al 'Trappeto' di Vico del Gargano

Una serata piena di emozioni, musica, poesia e buon cibo. Alla Cantina "Il Trappeto" di Eduardo Tomaiuoli arriva, per la prima volta a Vico del Gargano, uno dei più grandi poeti del nostro "tempo" con il suo Recital/Concerto dedicato al Natale dal titolo "Dirty old Christmas", Storie sporche di neve pulita.



Vincenzo Costantino "Cinaski" presenterà una serie di racconti brevi e canzoni, sullo sfondo del Natale di città, dove i buoni sentimenti lasciano spazio a emozioni sincere, il momento insignificante diventa epico, le storie prendono vita dalla vita stessa e lasciano ai fantasmi della bontà la fantasia. Gli occhi restituiscono quello che vedono senza il filtro del politicamente corretto, le biografie dell'epica quotidiana senza campanelli ma con una grande voglia di sincerità sorridente e lacrime furtive. Un Natale da adulti. Finto come la bontà, vero come la cattiveria.



La serata prevede un menù a tema preparato dal Resident chef Libero Ratti. Orecchiette fatte in casa con borragine di campo, cacioricotta e pinoli. Flan di zucca e patate con crema al pecorino e dressing d'autunno. Cinghiale in umido con vellutata di patate di montagna. Acqua e vino (nero di Troia), delle Cantine Le Grotte di Apricena.



BIOGRAFIA

Vincenzo Costantino, detto Cinaski, nasce a Milano il 19 novembre 1964. Cinico e sensibile, egocentrico e distaccato, alticcio e lucido, amabile e provocatorio. Poeta narratore e interprete, libera la poesia dai libri per regalarla al palco e alla voce. La poesia scritta gli va stretta e Cinaski ama invece raccontare in prima persona di fronte al pubblico. Ecco quindi che prende forma un vero e proprio spettacolo. Un monologo condotto da un ‘quasi-attore’ dotato di grande carisma e di una voce profonda e intrigante. Le sue parole così ben ordinate sulla carta, prendono vita diventando canzoni, arie, melodie legate al mondo musicale del jazz del blues e del rock. Vincenzo Costantino sarà accompagnato al pianoforte da Mell Morcone.



INFO E PRENOTAZIONI: 320 632 0017 (Eduardo Tomaiuoli)