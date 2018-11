A San Nicandro ecco il Villaggio di Babbo Natale più grande del Gargano

E’ tutto pronto per la terza edizione del” Villaggio di Babbo Natale” a San Nicandro Garganico. L’evento, organizzato dall’Associazione Oro tra le mani con il patrocinio del Comune di San Nicandro Garganico, si svolgerà dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 presso il centro storico di San Nicandro Garganico, mentre dal 3 dicembre sarà aperto tutte le mattine per accogliere i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie.

Quest’anno il villaggio sarà ancora più ampio e spettacolare e occuperà l’intero borgo antico e la piazza antistante alle mura del borgo. Il Castello aragonese ospiterà la casa di Babbo Natale, il laboratorio, il dormitorio e la cucina degli Elfi. Non mancherà l’ufficio postale di Babbo Natale con la gigantesca casella postale dove ogni bambino potrà imbucare la letterina a Babbo Natale. Nella sala di Palazzo Fioritto, collocata dentro le mura del borgo antico, sarà, invece, allestita la zona polare con la Regina delle nevi e il pozzo dei desideri da cui sarà estratto un viaggio per la famiglia offerta dall’agenzia di viaggi “Emozioni in viaggio”.

Molti sono gli artisti coinvolti volontariamente in questo progetto per rendere più bello e colorato il Villaggio. Gli artisti Patrizia Del Bianco, Nazario Di Lella, Maria Solimando, Michele Perna, Carmela Marinacci si sono messi a disposizione gratuitamente per realizzare alberi di Natale con pneumatici di auto e trattori, orsi, iglù ed elfi in carta peste, soldatini di Natale con tubi in plastica e vasi in terra cotta, murales per bambini.

Un grande sforzo organizzativo è stato fatto anche per l’animazione del villaggio con laboratori creativi per bambini, spettacoli di magia, spettacoli di grandi illusioni, giocolieri, mangiafuochi, fachiri, trampolieri, pignatta per bambini, raccontastorie, equilibristi di spade e pugnali, equilibrista su rullo oscillante, spettacolo di bolle infuocate e sculture.

Le novità di questa terza edizione:

domenica 16 dicembre 2018. Una serata completamente dedicata allo zucchero, fra pasta di zucchero, gommose, marshmallow, zucchero filato. Per l’occasione sono stati invitati artigiani della pasta di zucchero ad allestire il centro storico con le loro creazioni di zucchero a tema natalizia. Le pasticcerie invece ci faranno degustare i loro dolciumi oltre ad esporre le loro creazioni di pasticceria. A intrattenere i bambini ci penserà il “ Boss dello zucchero filato” che con grande maestria preparerà in tempo reale creazioni artistiche di zucchero filato. La serata è stata organizzata dalla ditta Fiori secchi dei Fratelli Caruso che per l’occasione ha ripreso il tradizionale gioco dell’oca e la rottura della pignatta di dolciumi;

La serata "Panettoni e bollicine" dedicata alla degustazione di panettoni artigianali e spumanti. Pasticceri e fornai specializzati si sono messi in gioco partecipando al concorso del panettone artigianale più buono, del panettone con il miglior packaging, e del panettone con migliore decorazione. La serata sarà animata dalla Gargan Frizz Band e terminerà con la premiazione ad opera di una commissione opportunamente selezionata e dall'estrazione della lotteria del Pozzo dei desideri. L'evento è stato proposto e ideato dal Panificio del Gargano di Lucia Montemitro.

Serata “Christmas Chic Village” il 26 dicembre il Villaggio di Babbo Natale diventa Chic con un dj Set contornato da sorprese danzanti e luminose curate dall’insegnate Anna Concetta Panizio della Palestra di Fitness Evolution.

Lo "Street food " colorerà le serate del 28-29-30 dicembre. Track e stendisti provenienti da diverse regioni italiane come Campania, Umbria, Sicilia, Molise e ovviamente Puglia ci faranno degustare i loro prodotti tipici: trippa, polipo in crosta, cono di frittura, dodici tipi di arancini, cassate e cannoli siciliani e tanti altri prodotti. Non mancheranno ovviamente le tipicità garganiche provenienti da diversi paesi del promontorio. Le serate saranno animate dal gruppo locale "U cuncr'tin Sandlcandres e dallo spettacolo di grandi illusioni "Magic Show" per grandi e piccini.

30 dicembre 2018. Il nostro borgo sarà riscaldato da falò di fuochi, fiaccole e lanterne che verranno accese da Babbo Natale aiutato da tanti dolci elfi. La serata sarà improntata tutta sul fuoco, non mancherà l’esibizione della nostra danzatrice locale di danza del fuoco, Francesca del Bianco e direttamente da Italia’s Got Talent il NABIBBA con mangiafuco, fachiro, rettili e trampolieri. Chiuderà la serata uno spettacolare fuoco pirotecnico solo di luce. Il “Mercatino dell’antiquariato” . L’associazione culturale Puglia Eventi ci riporterà indietro con gli anni, organizzando nei giorni 4-5 e 6 gennaio il mercatino dell’antiquariato dove appassionati e non potranno gironzolare tra le bancarelle colme di oggetti polverosi, riviste ingiallite, vinili, oggetti d’antiquariato, monte antiche con occhio vigile di un cercatore di tesoro antico.

Durante la manifestazione non mancherà mercatini di Natale, degustazione di prodotti tipici, leccornie per bambini, cioccolato caldo, creap e vin brule’.

Insomma vi sono tutte le condizioni affinché la manifestazione possa incontrare il consenso delle famiglie, dei bambini, dei giovani e delle persone di tutte le età. Ogni sera un programma diverso calibrato su piccoli e grandi occasione giusta per trascorre in piazza con amici e parenti il Santo Natale.