Veronica Pivetti a Torremaggiore: lo spettacolo 'Viktor und Viktoria' chiude la stagione di prosa al 'Rossi'

Ultimo appuntamento, sabato 24 marzo alle 21, della stagione di prosa 2018 del Teatro Comunale “Luigi Rossi” di Torremaggiore. Sarà di scena Veronica Pivetti con “Viktor und Viktoria”, commedia con musiche liberamente ispirate all’omonimo film di Reinhold Schunzel. Versione originale di Giovanna Gra, regia di Emanuele Gamba. Il mondo dello spettacolo non è sempre scintillante e, quando la crisi colpisce, anche gli artisti devono aguzzare l’ingegno. Ecco allora che Viktoria, talentuosa cantante disoccupata, si finge Viktor e conquista le platee. Ma il suo fascino androgino scatenerà presto curiosità e sospetti. Tra battute di spirito e divertenti equivoci si legge la critica ad una società bigotta e superficiale sempre pronta a giudicare dalle apparenze. La Berlino degli anni Trenta fa da sfondo a una vicenda che, con leggerezza, arriva in profondità. Veronica Pivetti si cimenta nell’insolito doppio ruolo di Viktor/Viktoria, nato sul grande schermo e per la prima volta sulle scene italiane nella sua versione originale. Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura, via Costituente, 29 (2° piano) – 0882391111 - interno141 (Tiziana Celozzi) - email egizia.celozzi@comune.torremaggiore.fg.it