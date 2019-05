"Viestestate 2019", il ricco programma degli eventi: si parte con il Vieste Magic Festival

Anche quest'anno un ricco cartellone di eventi e spettacoli caratterizzerà la stagione estiva di Vieste, la capitale del turismo pugliese, tra le 20 mete più frequentate in Italia e la città con più presenze in assoluto in Puglia.

Martedì 21 maggio alle ore 10.30 presso la Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia sarà presentato in anteprima "Viestestate 2019", il programma delle manifestazioni che animeranno la città garganica da fine maggio a fine settembre.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, l'assessore al Turismo Rossella Falcone e Danilo Audiello aka Alexis Arts, illusionista, attore e direttore creative che sarà protagonista dell’evento di apertura della stagione estive, il Vieste Magic Festival in programma venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno.