Le meraviglie di Vieste in prima serata su Rai 1: il viaggio di 'Linea Verde' dal faraglione di Pizzomuno al trabucco di San Lorenzo

In attesa del tradizionale format, Linea Verde torna con cinque puntate speciali in onda ogni venerdì dal 2 al 30 agosto. Si chiamerà Grand Tour e sarà condotta da Lorella Cuccarini che da settembre con Alberto Matano sarà il nuovo volto de La Vita in Diretta. Nella prima puntata trasmessa da Rai 1 alle 21,15 di venerdì 2 agosto, protagonista sarà la città di Vieste. Un mese fa la troupe della fortunata trasmissione, di cui fa parte anche il viestano Michele Di Maso, era stata nella città garganica per riprendere gli angoli più pittoreschi, dal trabucco di San Lorenzo, al faraglione di Pizzomunno, al caratteristico borgo marinaro. Linea Verde Grand Tour è prsentata da Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Peppone Calabrese e ha come filo conduttore il “viaggio” attraverso le bellezze dell’Italia facendo tappa in quei luoghi, come Vieste, ricchi di bellezza paesaggistica ed architettonica.