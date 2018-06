Vieste, torna la "Notte della Tarantella" con i ritmi trascinanti del Gargano

Il gruppo folkloristico di Vieste 'Pizzeche & Muzzeche' si prepara ancora una volta ad organizzare un altro evento magico: un appuntamento ormai consolidato, giunto alla sua ottava edizione: stiamo parlando della "Notte della Tarantella".

Un festival di musica popolare interamente ideato ed organizzato dall'associazione, con lo scopo di valorizzare la musica tradizionale garganica, in uno scenario mozzafiato, come quello della città del Pizzomunno. Lo spettacolo si svolgerà nella splendida Piazza di Marina Piccola il 17 luglio: ci saranno ospiti che si caratterizzano sia per bravura che per passione per trasciare tutti con i coinvolgenti ritmi della nostra terra.