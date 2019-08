Un ciclo di iniziative gratuite legate agli amori, più che all’amore, ovvero all’amore declinabile in mille sfaccettature. Allestimenti, spettacoli, musica, tradizioni, sport, natura, ospiti speciali e mille altre sorprese per i viestani e tutti i turisti che sceglieranno di esserci.

La città di "Cristalda e Pizzomunno" diventa città dell’Amore.



Cosa sarà Vieste in Love? ❤❤❤ Ecco a voi gli appuntamenti principali a cui non potete mancare:



Dal 31 agosto all'8 settembre

c/o Piazzetta Petrone

MUSEUM OF THE MOON

Installazione artistica di Luke Jerram



Sabato 31 agosto

c/o Marina Piccola

LUCI E FUOCHI SUL GARGANO

Spettacolo pirotecnico e lancio lanterne



Domenica 01 settembre

c/o Piazzetta Petrone

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese



Lunedì 02 settembre

c/o Marina Piccola

URBAN SHOW

Motocross e mototerapia



Martedì 03 settembre

c/o Marina Piccola

LA LEGGENDA DI CRISTALDA E PIZZOMUNNO

Rappresentazione teatrale



Mercoledì 04 settembre

c/o Marina Piccola

LA NOTTE DELLE STELLE

Premi e Musica



Giovedì 05 settembre

c/o Borgo Ottocentesco

LOVE CIRCUS

Artisti di Strada e intrattenimenti



Venerdì 06 settembre

c/o Marina Piccola

LOVE IS SPECIAL

La Mongolfiera e gli Amori Speciali



Sabato 07 settembre

c/o Marina Piccola

VIESTE NIGHT RUN

La corsa non competitiva in notturna



Domenica 08 settembre

c/o Molo Porto Turistico

SOLFRIZZI E STORNAIOLO

Lo spettacolo "Il Cotto e il Crudo"