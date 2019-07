Vieste Archeofilm Festival: nel castello l'attesa rassegna con proiezioni, incontri e dibattiti

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio alle ore 21 (ingresso libero), arriva nel Castello di Viestel’atteso Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente organizzato dalla Città di Vieste – assessorato alla Cultura - in collaborazione con Archeologia Viva/Firenze Archeofilm.

A tu per tu col passato. Nell’arco delle tre serate si potrà spaziare dalla nascita dei giochi olimpici in Grecia, passando per i misteri della terra dei faraoni fino ai grandi scontri navali come quello risorgimentale di Lissa. Senza dimenticare i temi ambientali e scoprire l’origine degli sconvolgimenti dell’ecosistema globale ma anche le narrazioni (riviste e corrette) dei grandi eventi che hanno fatto la storia tra cui la celebre battaglia di Canne.

Incontri e dibattiti. Ogni sera, tra una proiezione e l’altra, si svolgeranno incontri/dibattiti (condotti daPiero Pruneti, direttore di Archeologia Viva) con i grandi esperti della comunicazione del passatotra cuiValerio Massimo Manfredi archeologo e scrittore, Daniele Manacorda archeologo medievista Università di Roma3, Giuliano Volpe archeologo Università di Foggia e Nicolò Bongiorno regista e produttore cinematografico.

Film vincitore. Tutti i film concorrono per il “Premio Venere Sosandra - Vieste 2019” attribuito da parte del pubblico che in veste di giuria popolare ogni sera potrà esprimere il proprio giudizio sulle pellicole.