VIDEO | 'Vieni nella Daunia’ (sint sint a me): il tormentone di Santino Caravella dedicato alla sua terra

Dopo oltre due mesi di lavoro - tra riprese e registrazioni - Vieni nella Daunia è ufficialmente uscito; il videoclip di Santino Caravella, una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua terra - oltre che chiaro invito a raggiungerlo tra gli splendidi borghi della provincia di Foggia - è stato pubblicato questo pomeriggio sui più importanti canali social e molto presto televisivi.

Un duro lavoro, svolto con la propria troupe e la “compagnia” dei bambini – una presenza fondamentale per l’artista foggiano - insegnanti e genitori di 15 comuni aderenti al progetto, un “reggaeton” che si preannuncia come il tormentone di questa estate 2018 e che sicuramente farà ballare e divertire i tanti turisti che, ogni giorno di più, stanno raggiungendo ed affollando lidi balneari, campeggi, hotel della Daunia.

Grande soddisfazione di tutto lo staff impegnato per la realizzazione di questo lavoro di promozione territoriale e delle sue eccellenze, un brano musicale e video che anticipa di pochi giorni l’inizio delle riprese - sempre a cura del comico foggiano - di una serie di mini film ambientati in alcuni dei comuni presenti già nelle immagini del video.

“Non mi aspettavo tanto entusiasmo per questa iniziativa” dichiara Santino; “la partecipazione alle riprese è stata veramente festosa e coinvolgente, i cittadini di questi comuni hanno bisogno di sentirsi seguiti e partecipi, di poter fare qualcosa di importante per la propria città e con questa iniziativa abbiamo consentito loro di sentirsi protagonisti, anche se per pochi minuti. E non preoccupatevi, se non vi vedete in questo filmato di soli quatto minuti, presto ogni Comune avrà il suo video personalizzato in cui ci siete tutti!”

“Devo ringraziare il gruppo di manager e tecnici, il regista Michele Creta e un amico speciale e fondamentale per il progetto, Primiano Rendina; un team a cui abbiamo chiesto tanti sacrifici, spostamenti e fatica” conclude Caravella ”così come non avremmo potuto mai realizzare questo primo lavoro senza l’accorato sostegno delle Amministrazioni locali dei vari Comuni e delle aziende private, sensibili e presenti nonostante si viva in una fase storica in cui il denaro scarseggia e le emergenze sono all’ordine del giorno”.

Come anticipato, gli impegni di Santino Caravella nella Daunia non si fermeranno qui; durante il mese di luglio, le telecamere riprenderanno a girare ed a breve sarà anche pubblicato il calendario del tour di serate di piazza che lo vedranno impegnato nei classici spettacoli dei cartelloni estivi……con una sola variante sicuramente non trascurabile, l’invito a venire nella Daunia, da estendere al maggior numero di Italiani e stranieri possibile; una bella sfida, che anche questa volta il comico dauno di Made in Sud ha intenzione di vincere. E non è poco, per la nostra terra.