VIDEO | Sbandieratori spettacolo a Lucera: 100 gare per la parata nazionale dei giovani

Dal primo giugno è in corso a Lucera la VII edizione della Parata Nazionale della Bandiera Under 18, organizzata dalla Lega Italiana Sbandieratori. Verrà ospitata fino a domenica. Sedici gruppi di sbandieratori e musici provenienti da diverse regioni, di cui quattordici si contenderanno il titolo di Miglior Compagnia d'Italia Under 18. Cinque le specialità in cui si sfideranno: singolo tradizionale, coppia tradizionale, piccola squadra, grande squadra, assolo musici, per un totale di circa cento gare.