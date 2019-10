Il gran bel gesto del Foggia e di quattro motociclisti: completini per gli orfani e 17mila euro verso l'Africa

La società rossonera ha messo a disposizione 30 completini per i bambini dell'orfanotrofio "Bambaran" in Guinea Bissau, dove quattro membri dell'associazione Bikers for Life si recheranno la prossima settimana