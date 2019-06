VIDEO | I 'promessi sposi' Gianna Fratta e Piero Pelù per la prima volta insieme sul palco: inedito duetto per 'Argos Hippium'

Due mondi musicali diversi - classica e rock - che si incontrano per la prima volta sul palcoscenico, in un duetto atteso da tanti. I 'promessi sposi' Gianna Fratta e Piero Pelù si sono esibiti insieme per la prima volta sul palco del premio Argos Hippium, durante la cerimonia di consegna dei premi tenutasi ieri sera, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Siponto. Il direttore d'orchestra ed il leader dei Litfiba fanno coppia fissa da ormai tre anni, e a breve convoleranno a nozze, in quel di Firenze (ieri le pubblicazioni nell'albo pretorio del Comune di Foggia). Lei al piano, lui alla voce: Fratta & Pelù hanno regalato al pubblico presente una versione inedita di 'Toro Loco' | IL VIDEO