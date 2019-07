Da Striscia a San Pio, a Brumotti piace la semplicità della Capitanata: "Terra meravigliosa che ha bisogno però di essere illuminata con il turismo"

Ai microfoni di FoggiaToday, Brumotti ha espresso delle considerazioni sulla 'Quarta Mafia': "Non deve far paura, quattro balordi non posso inquinare una terra meravigliosa", "questa terra ha bisogno di essere illuminata attraverso il turismo"