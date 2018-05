Da 'Dedicato a te' a 'Vieni da me': i più grandi successi de Le Vibrazioni in piazza a Biccari

Ancora grandi ospiti musicali a Biccari in occasione della festa patronale di San Donato, che sarà celebrata, come di consueto, nei giorni 6, 7 e 8 agosto prossimi.

Ospiti dell'ultima serata saranno Le Vibrazioni, che si esibiranno in piazza proponendo i loro più grandi successi, da 'Dedicato a te' a 'Vieni da me', passando per 'Una notte d'estate', 'Portami via', 'Dimmi', 'Raggio di sole', Ovunque andrò', fino ai brani tratti dall'ultimo album 'V' uscito lo scorso febbraio.