'Merende da favola': al Teatro dei Limoni in scena 'Verso l'infinito e oltre'

Ecco il nuovo appuntamento con Merende da Favola, la rassegna di teatro per famiglie del Teatro dei Limoni: "Verso l'infinito e oltre", scritto da Christian di Furia e diretto da Roberto Galano, e in programma sabato 24 e domenica 25 febbraio.

Se qualcuno vi dicesse che i giocattoli, quando non sono osservati, vivono e parlano, ci credereste?

Lo sceriffo Woody e lo space ranger Buzz Lightyear sono i due giocattoli preferiti di un bambino che si chiama Andy. I tre giocano sempre insieme, non si separano mai: Andy passa con loro tutto il suo tempo libero, e li porta con sé ovunque vada.

Un giorno, il piccolo è a teatro, con sua madre, per assistere ad uno spettacolo, e Woody e Buzz, ovviamente, sono con lui. Finito lo spettacolo, Andy va via, ma non si accorge che i due giocattoli sono casualmente scivolati dal suo zaino. Quando Woody e Buzz si svegliano, si rendono conto di essersi smarriti; ma quello che i due non si aspettano, invece, è di essere diventati prigionieri di qualcuno che in quel teatro vive ogni giorno. Come faranno i due a tornare a casa dal loro piccolo padrone?

"Verso l'infinito e oltre"

con Angela Asselti, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Roberto Moretto

costumi Milena Colangelo

elementi scenici Annalucia Palladino

regia Roberto Galano

24/25 Febbraio 2018

ore 17:00 merenda in collaborazione con Doemi, ore 17:30 prima replica

ore 19:00 merenda in collaborazione con Doemi, ore 19:30 seconda replica

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: ragazzi@teatrodeilimoni.it / 3921242850 / 3249948645