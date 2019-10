Esce “Immagino”, il primo inedito degli Avenida

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Esce venerdì 25 ottobre “Immagino”, il primo inedito degli Avenida, band formata da tre talentuosi fratelli musicisti foggiani, di origine brasiliana: Francesco, Stefano e Luigi Capasso. Con loro, in questo primo singolo registrato presso i Clab Studios, il nipote Giuseppe Capasso al basso e Luigi Pagliara alle chitarre elettriche e acustiche. L'idea nasce dall'unione della vena cantautorale di Francesco con il talento creativo di Stefano, pianista e anche arrangiatore, classificatosi recentemente primo assoluto nella sezione jazz al Festival di Gallipoli. I due fratelli sono entrambi autori e compositori e sono supportati dal fratello Luigi, batterista molto apprezzato, con esperienze come turnista per grandi artisti e dal figlio di quest'ultimo, Giuseppe, new entry della band, alle prese con il basso. Figli d'arte di mamma pianista brasiliana e di babbo napoletano, uno dei loro prozii era il famoso paroliere della canzone napoletana Enzo Bonagura, autore di Maruzzella. Il brano sarà disponibile dalla mezzanotte su tutte le piattaforme digitali, Spotify e You Tube. In occasione dell'uscita del singolo, a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi, gli Avenida si esibiranno in un locale del centro, venerdì alle 21.30.

