'Giornata mondiale della bicicletta' a Foggia: Velò ospita la presentazione del libro di Viviana Martiradonna

Il 3 Giugno 2018, in occasione della prima "GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA" istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, "Velò "corriere su pedali" , vi invita, a presentarvi in bici, per partecipare all'incontro con la Dottoressa Viviana Martiradonna che presenterà i suoi libri sulla corretta alimentazione. Classe 1983, Laureata in Biologia a Bari ed in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana presso l'Università degli studi di Foggia, la Dott.ssa Martiradonna svolge attività di libera professionista come biologa nutrizionista. Esperta in progetti ambientali e di nutrizione, è anche membro della delegazione provinciale dell'ONB (ordine nazionale biologi) e si occupa anche di medicina biointegrata, nutrizione oncologica, floriterapia di Bach, micoterapia e MTC (medicina tradizionale cinese).

Velò, corriere su pedali, trasporta e consegna tutto ciò che gli zaini impermeabili possono contenere fino a 5 kg e, con le bici cargo, mobilità fino ad 80 kg, da un capo all'altro della città e non solo, grazie all'intermodalità presente nella provincia di Foggia.

Velò rappresenta un modo decisamente unico di utilizzo della bicicletta; una nuova realtà su Foggia e, prima in Puglia, che coniuga l'efficienza di un servizio al totale rispetto dell'ambiente.

Il 3 Giugno presso la sua sede, Velo' festeggerà con voi e vi aspetta per sposare benessere alimentare e scelte etiche ambientali offrendovi un aperitivo.