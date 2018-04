'Veganissimo me': al Piccolo Teatro la comicità 'made in Puglia' di Tommy Terrafino

Un venerdì all’insegna della risata è in programma venerdì 27 aprile 2018, alle ore 21, nello storico palco del Piccolo Teatro di Foggia, che propone lo spettacolo VEGANISSIMO ME, con e di Tommy Terrafino e la partecipazione straordinaria di Fabio Conticelli e Dino La Cecilia.

Il popolare comico, tra i protagonisti più apprezzati della trasmissione di RAI2, Made in Sud, porta in scena a Foggia una versione inedita dello spettacolo di cui è anche autore, per la regia di Carlo Dilonardo. Come spiega l’attore pugliese, l’idea dello spettacolo parte da una riflessione personale: “Da quando ho sposato una vegana sogno di fare il “girarrosto”. Il personaggio del “Vegano” non fa parte solo di uno show ma è un vero e proprio stile di vita, che mi sono trovato ad affrontare non per scelta ma per l’imposizione di una moglie ecologista, ambientalista, animalista, e sta… continuando con la salvaguardia di tutti gli esseri viventi tranne me”.

Uno spettacolo ironico e originale, in cui Terrafino ballerà, canterà e, naturalmente, divertirà il pubblico grazie anche alla presenza dei due irresistibili padroni di casa: Dino & Fabio.