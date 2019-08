Torna Varanea: tutti pronti a scoprire le bellezze del lago di Varano

Pronti a scoprire e ri-scoprire la bellezza del lago di Varano? L'occasione è la seconda edizione della Varanea in programma il 18 e il 19 agosto in località Bagno di Varano. Vivremo insieme due intensi giorni di attività, scoperte, assaggi, musica. Con il Parco Nazionale del Gargano, i Comuni di Cagnano Varano e Ischitella, l'associazione Cuochi Gargano e Capitanata abbiamo definito un ricco e interessante programma di attività.



Domenica 18 Agosto

ore 9.00 - trasferimento in barca da Capojale per Bagno di Varano

ore 10.00 - apertura del Museo della Civiltà Contadina in località Bagno di Varano

ore 10.00 - inaugurazione della mostra fotografica “I Laghi di Varano e Lesina” a cura di Giovanni Fiorentino

ORE 10.00 - inizio dell’estemporanea di pittura “Lago, io ti vedo così”

ore 10.30 - partenza in barca da Bagno di Varano alla scoperta della costa del lago

ore 10.30 - passeggiate in riva al lago e visite guidate ai “Pannoni” e “la Tufara”

ore 12.30 - degustazione enogastronomica di prodotti locali

ore 15.30 - partenza da Bagno di Varano alla scoperta della costa del lago con destinazione San Nicola Imbuti

ore 16.30 - Aquiloni in volo e musica in riva al lago a San Nicola Imbuti

ore 18.00 - dimostrazione tecniche di pesca in laguna a Bagno di Varano

ore 18.30 - a Bagno di Varano incontro di animazione territoriale sul tema del miglioramento ambientale del lago di Varano e le connesse opportunità di lavoro, a cura dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e progetto SAC-SISTEMI AMBIENTALI E CULTURALI

a seguire - proiezione del documentario sul Parco Nazionale del Gargano e i Laghi di Varano e Lesina a cura di Giovanni Fiorentino

ore 19.30 - Showcooking e degustazione a base di prodotti locali e vincotto di fichi

a seguire - Spettacolo musicale

ore 23.00 - Lanterne in volo a Bagno di Varano



Lunedì 19 Agosto

ore 9.00 - trasferimento in barca da Capojale per Bagno di Varano

ore 10.00 - apertura del Museo della Civiltà Contadina in località Bagno di Varano

ore 10.30 - partenza in barca da Bagno di Varano alla scoperta della costa del lago

ore 10.30 - passeggiate in riva al lago e visite guidate ai “Pannoni” e “la Tufara”

ore 13.00 - degustazione enogastronomica di prodotti locali.

ore 15.00 - tour nel Lago con imbarcazioni in partenza da Bagno di Varano

ore 15.30 - partenza da Bagno di Varano alla scoperta della costa del lago con destinazione San Nicola Imbuti

ore 17.00 - partenza della processione nel lago da San Nicola Imbuti a Bagno di Varano

ore 19.00 - a Bagno di Varano videomapping artistico

ore 20.00 - Showcooking e degustazione a base di prodotti locali e vincotto di fichi

ore 21.00 - concerto finale con il “Parisi Quintet Social Club”

ore 24.00 - spettacolo di luci e colori nel Lago