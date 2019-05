I 'Fragili miracoli' di Valeria D'Amico, alla Sala Fedora

Il 24 maggio prossimo, alle 17.30, in Sala Fedora, ci sarà la presentazione del secondo libro di poesie di Valeria D’Amico, dal titolo “Fragili Miracoli”, edito da Wip edizioni.

“È una raccolta di 81 poesie scritte tra il 2016 e il 2018, che affrontano il tema della fragilità dell’esistenza umana e dei piccoli miracoli che sovente la vita ci regala”, afferma la poetessa D’Amico, vincitrice di oltre cinquanta premi sul territorio nazionale, che nei suoi versi parla di violenza sulle donne, di migrazioni, di guerra in Siria e di Olocausto, oltre che di amore e degli affetti più cari.

“A differenza del primo libro, La limatura del silenzio, edito da Antologica Atelier Edizioni, che ho presentato nell’istituto Notarangelo-Rosati, in cui insegno, in una forma intima e quasi familiare, a questo secondo lavoro voglio invitare l’intera città”, spiega la D’Amico. “Voglio farlo perché so di essere più conosciuta al livello nazionale che non nella mia terra natale, terra che amo e in cui ho scelto di restare. Chi rimane qui, ha il dovere di dare il suo contributo positivo alla crescita del territorio. Ed è quello che io cerco di fare con le mie parole, perché la poesia porta bellezza e migliora la nostra percezione della vita”.

Del secondo libro della D’Amico, la poetessa Rosanna Spezzati, così scrive nella sua prefazione: “Poesia di vita e della vita, questa di Fragili miracoli, capace di scandagliare i moti dello animo umano e farne vessilli, stendardi al mutamento alla speranza del cambiamento affinché dall’indifferenza si diparta quel fragile miracolo atto a sostenere il fratello che fugge dal deserto o dalla guerra, ad aiutare chi vive sotto i ponti con negli occhi il rimpianto della vita passata”.

I saluti dell’assessore alla cultura del Comune di Foggia, Anna Paola Giuliani, apriranno la presentazione di venerdì 24 maggio. A seguire, l’intervento di Irene Patrizia Sasso, dirigente I.I.S.S. Notarangelo-Rosati.

A conversare con l’autrice, Rosanna Spezzati, poetessa e docente e Modesta Raimondi, giornalista.

Alla lettura dei versi, Rosa D’Onofrio.

A patrocinio gratuito della presentazione, la Fidapa BPW Italia, sezione Foggia Capitanata; l’associazione culturale Euterpe; la Collana di narrativa e poesia Spaziotempo; Wip edizioni.