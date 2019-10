I cuochi fuorisede Valentina e Andrea Pietrocola scelti da Cameo come ambassador per la Puglia

Dalla collaborazione con cameo Italia partiranno il prossimo 18 Ottobre i primi corsi workshop di cucina con i ragazzi del La cucina del fuorisede. Andrea e Valentina Pietrocola si cimenteranno ai fornelli con i corsi di My DolceCasa Cameo grazie alla partnership con Saygood e saranno Ambassador cameo per la regione Puglia.

Cinque gli appuntamenti che vedranno i ragazzi de La cucina del fuorisede con le mani in pasta, durante i corsi per massimo 8 partecipanti a Foggia nella loro cucina, proprio quella in cui hanno mosso i primi passi culinari. I corsi di My DolceCasa cameo spaziano dal dolce al salato, infatti i due fratelli insegneranno ai corsisti a preparare delle squisite cheesecake, dei biscotti natalizi, vari tipi di pizze e brioche salate e anche una scenografica Numbers cake.

I corsi si terranno di sabato pomeriggio, due volte al mese su prenotazione. Ad ogni partecipante sarà fornito un grembiule e tutto il necessaire per realizzare le preparazioni. Divertente sarà sopratutto la parte dedicata alla decorazione di ogni singola preparazione e la possibilità di carpire i segreti per replicare anche nelle proprie case le preparazioni spiegate dai due foodblogger foggiani.

Il primo corso si terrà il 18 ottobre ed avrà come protagonista la torta più instagrammata del 2019: la number cake. Golosissimo biscotto farcito da crema burro e decorato con fiori, macarons e cioccolatini a forma di numero.

Cosa aspettate allora??

Scoprite a questo link il corso che fa per voi. Se avete la passione dei fornelli non perdete neanche uno di queste esperienze in cucina di #MyDolceCasaCameo con Valentina e Andrea, i due foodblogger aprono le porte della loro cucina e vi aspettano con tantissime idee e ricette per stupire i vostri ospiti a tavola.