Due foggiani concorrenti di un reality: i food blogger Andrea e Valentina protagonisti di 'Vado a vivere in montagna'

Dalla collaborazione tra Cairo Editore e Bergader – importante azienda nel settore caseario – nasce il nuovo format televisivo “Vado a vivere in montagna” che, dal 22 settembre ogni domenica alle 18.20 su La7D, vedrà otto foodblogger alle prese con la dura vita montana. Tra i concorrenti protagonisti del reality ben tre pugliesi: Andrea e Valentina Pietrocola, fratelli ideatori del blog La Cucina del Fuori Sede e Vincenzo Troia, fondatore di Caseus. Insieme ad altri sei compagni di avventure, i ragazzi si metteranno alla prova in vere e proprie sfide ad alta quota sotto la guida del conduttore, lo chef stellato Riccardo De Prà.

“Non ho mai avuto modo di conoscere molto da vicino la montagna – racconta Troia – e partecipando a questo reality ho potuto apprezzarne gli aspetti meno scontati: non solo colori e profumi, ma anche la fatica e la soddisfazione di imparare e portare a termine delle attività per me sconosciute, delle vere e proprie sfide. È stata un’esperienza davvero educativa”.

“Mettersi in gioco e essere aperti alle nuove esperienze è una parte imprescindibile dell’essere un foodblogger”, spiega Andrea Pietrocola. “Per questo ci siamo lanciati con entusiasmo in questa avventura, certi che sarebbe stata un’occasione per arricchirci e conoscere più a fondo un territorio, quello montano, di cui abbiamo sempre considerato solo l’aspetto ludico”.

“La cosa più importante che ci siamo portati a casa – continua Valentina Pietrocola – è stata la consapevolezza di poter andare al di là delle nostre paure e dei nostri limiti: una soddisfazione davvero incredibile”.

Casaro freelance di professione, Vincenzo Troia gira l’Italia per mostrare e insegnare l’arte della lavorazione dei formaggi a pasta filata (mozzarella, burrata, ecc.) attraverso showcooking, eventi, corsi di formazione e consulenza nel settore caseario.

Il blog “La Cucina del Fuorisede” nasce nel 2016 da una brillante idea dei fratelli Pietrocola: creare un raccoglitore dove proporre ricette facili, veloci e gustose dedicate a tutti gli studenti fuorisede. Uno spazio creativo da cui gli universitari possono trarre ispirazione per cucinare in modo semplice ma senza rinunciare al gusto.