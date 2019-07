Il grande 'Cuore di Foggia': una settimana di vacanza gratis per due famiglie con bimbi diversamente abili

Meravigliosa esperienza quella vissuta in Salento presso 'Sorrisi della Cometa Village', la struttura che ha ospitato gratuitamente le prime due famiglie con minori disabili di Foggia e Augusta.

Sorrisi, allegria e tanto relax sono stati gli ingredienti di questa meravigliosa settimana di vacanza. La famiglia foggiana con il piccolo Nicolas, un bambino autistico di 5 anni , è stata la prima ad essere accolta nel villaggio e la prima a godere le coccole per loro riservate.

Durante il soggiorno, oltre a godere la bellissima struttura con un trattamento di pensione completa e in pieno relax in piscina e al mare, dove a disposizione vi erano sdraio e ombrellone, non sono mancate le bellissime attività come la corrida, schiuma party e escursioni in zona per scoprire le bellezze del territorio, ma la chicca più grande è stata far vivere agli ospiti e ai loro bambini l'esperienza con il sottomarino nei fondali del Salento.

Tutto ciò non ha comportato alcuna spesa per le famiglie alle quali è stato offerto gratuitamente la vacanza. Bambini e genitori spensierati , divertiti e rilassati, questo il successo del progetto realizzato dalle associazioni di Clownterapia della Rete dei Sorrisi, il Cuore Foggia e Portatori sani di Sorrisi, "sperando di poter continuare questo meraviglioso progetto e di rendere felici altre famiglie sempre di più. Se ci sono altre famiglie interessate possono contattarmi al cell 3297241557" fa sapere Jole Figurella.