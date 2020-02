Musica Felix a Foggia: al 'Giordano' arriva il grande Uto Ughi

Uto Ughi torna a Foggia dopo otto anni – nel 2012 fu ospite della rassegna Musica Civica – per il terzo appuntamento di Musica felix 2020. Il concerto, organizzato dalla Fondazione Apulia felix in collaborazione con il Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, si terrà giovedì 27 febbraio al Teatro “U. Giordano” di Foggia (ingresso ore 19.30, inizio ore 20). In duo col pianista Leonardo Bartelloni, Ughi proporrà un programma variegato, con brani di grande virtuosismo della tradizione violinistica e un omaggio a Beethoven in occasione del 250° anniversario della nascita, con l’interpretazione della Sonata La Primavera e della Sonata a Kreutzer. Il concerto sarà oltretutto un’occasione importante per poter ascoltare il suono dei suoi meravigliosi strumenti, uno Stradivari e un Guarnieri del Gesù, strumenti che il Maestro interpreta e valorizza in modo superlativo. Ughi presenterà il programma dialogando col pubblico, mettendo così in luce anche le sue grandi capacità di divulgatore musicale. Ritenuto uno dei più rilevanti artisti del mondo, ha suonato nei principali festival internazionali, con le più rinomate orchestre sinfoniche tra cui quella del Concertgebouw di Amsterdam, la Boston Symphony Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la New York Philharmonic, la Washington Symphony Orchestra e molte altre. Il Maestro non limita i suoi interessi alla sola musica, ma è in prima linea nella vita sociale del Paese, ed il suo impegno è volto soprattutto alla salvaguardia del patrimonio artistico nazionale. In quest'ottica ha fondato il festival "Omaggio a Venezia", al fine di segnalare e raccogliere fondi per il restauro dei monumenti storici della città lagunare. Il festival "Omaggio a Roma" (dal 1999 al 2002) ne raccoglie l'ideale eredità di impegno fattivo, mirando alla diffusione del grande patrimonio musicale internazionale: concerti aperti gratuitamente al pubblico ed alla valorizzazione dei giovani talenti formatisi nei conservatori italiani. Tali ideali sono stati ripresi nel 2003 e attualmente portati avanti dal festival "Uto Ughi per Roma" di cui Ughi è ideatore, fondatore e direttore artistico. La Presidenza del Consiglio dei Ministri lo ha nominato Presidente della Commissione incaricata di studiare una campagna di comunicazione a favore della diffusione della musica classica presso il pubblico giovanile. Il 4 settembre 1997 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per i suoi meriti artistici. Musica felix è organizzata dalla Fondazione Apulia Felix Onlus di Foggia, presieduta dal Prof. Giuliano Volpe, con la direzione artistica del M° Dino De Palma e del M° Gianna Fratta, il patrocinio e il contributo della Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, del Comune di Foggia, del Teatro “Umberto Giordano”, dell’Associazione Musica Civica e con il sostegno dei soci della Fondazione. Biglietti in vendita presso gli uffici della Fondazione Apulia felix (via Napoli, n. 63 e 65) da martedì 18 febbraio a mercoledì 26 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 19.30 tutti i giorni feriali. Il giorno del concerto, giovedì 27 febbraio, i biglietti saranno in vendita presso il botteghino del Teatro “U. Giordano” dalle ore 18.00 alle ore 19.30. Posto unico € 20. I biglietti possono essere prenotati chiamando i numeri 3281588160 oppure 3929892331. Per ulteriori info: tel. 3929892331 / e-mail:infoapuliafelix@gmail.com / sito:www.apuliafelix.org

Gallery