Tornano le uova di Pasqua AIL per finanziare la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma

Pasqua rappresenta per l’AIL un altro appuntamento fondamentale e ormai consueto per finanziare la ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, e per potenziare i servizi di assistenza ai malati.

Ogni traguardo che la ricerca raggiunge è merito di un piccolo gesto. È merito di chi ha consentito, grazie al costante appoggio, di trasformare le Uova dell’AIL in un grande simbolo di solidarietà. È merito dei tanti volontari, che anche per le Uova non fanno mancare il loro appoggio, vera “anima” dell’AIL, perché senza di essi non avremmo sicuramente ottenuto tutti i risultati che l’Associazione è riuscita ad ottenere. È merito di chi ha voluto festeggiare la Pasqua con un uovo di cioccolato dell’AIL regalando ai nostri pazienti la sorpresa più bella, la speranza!

Anche a Foggia, il 16, 17 e 18 marzo i volontari offriranno le Uova di Pasqua AIL con un contributo minimo di 12 Euro.

Troverete i volontari a Foggia presso l’Isola Pedonale di Corso Vittorio Emanuele, Pronao Villa Comunale, il Centro Commerciale “Mongolfiera”, il Centro Commerciale “DOK” di Via Nedo Nadi, ed in oltre 40 paesi della provincia di Foggia.

Sul sito dell’AIL l’elenco completo delle piazze. Per informazioni: AIL Sezione di Foggia, via Zuretti 31, Tel/Fax 0881-661096, foggiaail@gmail.com,

facebook: @ailsezionedifoggia.