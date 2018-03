'Uova in fuga' al Mat di San Severo: doppio appuntamento dedicato ai più piccoli

In occasione delle festività Pasquali il progetto SAC TratturArte torna al MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo con un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli. Giovedì 29 marzo e, in replica, martedì 03 aprile 2018, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso il MAT si svolgerà “Uova in fuga”, evento dedicato a un numero massimo di 25 bambini per ogni incontro, dai 5 ai 10 anni.

Ribellione in corso! Un gruppo di uova dispettose ha deciso di scappare dal folle artista intento a decorarle e sono nascoste in museo. Bisognerà aiutarlo a trovarle, ma prima l’artista, accompagnato dai suoi fidi aiutanti, vivrà un’emozionante avventura e scoprirà le bizzarre tradizioni di altri paesi dalla voce di singolari personaggi. Riuscirà il nostro artista a trovare la strada giusta per recuperare le “uova in fuga”? Solo superando alcune prove sarà possibile recuperare gli indizi che porteranno al recupero delle uova. E voi, cosa aspettate?

La partecipazione è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti per appuntamento. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da lunedì 26 a venerdì 30 marzo, dalle ore 16.00 alle 20.00.