Con "Undici", Michele Bonfitto canta il bullismo

Questo pomeriggio, a partire dalle 15 in punto, sul canale YouTube di Michele Bonfitto sarà trasmesso "Undici”, terzo singolo del cantautore foggiano. L'ex iWolf (conosciuto alla massa per il talent The Voice Of Italy) si è oramai affermato come solista ed è cresciuto molto.

"Undici" è un brano sul bullismo, scritto insieme ad Hobbit (all’anagrafe Alessandro Andriani) rapper e freestyler di Trinitapoli già noto al pubblico pugliese.

Il ritornello è affidato alla voce di Lucia Ruggieri, cantante talentuosa di San Marco in Lamis, appena 14enne, già vincitrice di diversi concorsi canori.

Registrato presso Fear Machine Studios da Gianmarco Verrone (Jian), il video è sempre a cura del regista/videomaker Antonio Bratti ed è stato girato presso la scuola media “Via Compagnoni” di San Marco in Lamis.

“Questo brano - ha detto Bonfitto - è un messaggio forte contro il bullismo e le problematiche che ne comporta. Io sono partito dalla mia esperienza al liceo, dove il bullismo era pressoché psicologico, ti portavano a pensare di essere quello sbagliato. Mi sono avvalso delle collaborazioni di Hobbit e Lucia perché oltre ad essere degli amici, sono forti in quello che fanno e hanno dato una spinta inaspettata a questa canzone. Il video con i ragazzi della scuola e il professor Coco, ha coronato in musica il messaggio che vogliamo lanciare: l’unico modo per combattere il bullismo è l’amore, prima verso se stessi, poi verso gli altri”.

