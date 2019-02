Storia, cultura e musica: al Teatro Giordano 'Una serata per Foggia'

Martedì 26 febbraio, presso il Teatro Umberto Giordano si terrà la manifestazione “Una serata per Foggia”, tra Storia, Musica e Cultura della tua città.

Lo spettacolo, organizzato dall’associazione “Primula” di Giuseppe Caracozzi, sarà presentato da Tonio Toma e vedrà la partecipazione di: prof. Leonardo Scopece, autore del libro “Storia di Foggia dalla preistoria all’età contemporanea”; del giornalista Luca Pernice, direttore di Teleblu; del pianista Gaetano Contardi; del complesso i K3 (con la musica del cuore); di Floriana Mele and swing players e Maurizio Rana, con il supporto artistico de “Vecchia Foggia”. Nel corso manifestazione si racconterà la storia di Foggia, dei suoi monumenti, con poesie e monologhi in vernacolo accompagnati da tanta buona musica ed illustri ospiti. La manifestazione, cui si accede per invito (tel. 3490231550), avrà inizio alle 20,30.