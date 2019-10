Foggia, Halloween party "Una notte da leoni" al Florio in Fiera

Nella notte più spaventosa dell’anno, non potevamo lasciarvi soli. Per questo noi del Leo Club Foggia “Umberto Giordano” abbiamo voluto regalarvi un serata-evento in cui festeggiare, brindare e ballare fino all’alba. Non solo divertimento perché il ricavato della serata sarà devoluto al nostro TOD “Arcobaleni di speranza”, rivolto ai reparti di Oncologia Pediatrica. Cosa aspettate? Non fatevelo raccontare!



-Dj Set:

Feliciano Chiariaco

Alex Talia



-Admission:

€15 (consumazione inclusa)



-Partners:

Sism Foggia

Aiso Foggia



-Infoline:

Alessia +39 340 1171555