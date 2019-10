Una notte da LEOni: al Florio in Fiera ruggisce la solidarietà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Leo club “Umberto Giordano” di Foggia ha organizzato il Party di Halloween “Una notte da LEOni” in collaborazione con il SISM di Foggia (Segretariato Italiano Studenti Medicina) e AISO Foggia (Associazione Italiana Studenti Odontoiatria). L’evento si svolgerà la sera del 31 ottobre 2019, dalle ore 22:00, presso il Florio in Fiera, in Viale Fortore 155, a Foggia e il ricavato sarà devoluto al T.O.D. (Tema Operativo Distrettuale) “Arcobaleni di Speranza” che affronta la tematica del cancro pediatrico. Il Tema mira alla realizzazione di interventi per i reparti di oncoematologia pediatrica e a migliorare le strutture preposte all’accoglienza delle famiglie.

Un’iniziativa nobile combinata ad un’occasione per divertirsi.

Non fatevelo raccontare!

Per info e biglietti 3401171555 (Alessia Canestrale – Presidente Leo Club Giordano Foggia)