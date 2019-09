"Una festa per la vita", Foggia risponde presente alla serata di beneficenza promossa dal Rotary Club

Grande prova di generosità della città di Foggia in risposta all’iniziativa del Rotary Club Foggia di indire “Una festa per la vita”, serata di beneficenza nell’ambito della campagna del Rotary International “Polio Plus” per la raccolta fondi destinata all’eradicazione totale della poliomielite.

Un obiettivo molto vicino al definitivo conseguimento dopo un impegno ultratrentennale con un programma di sostegno sia finanziario che di assistenza sul campo mediante una massiccia mobilitazione sociale e forme di cooperazione, attraverso le vaccinazioni su grande scala grazie ad una vasta rete di sistemi per portare le dosi di vaccino in ogni parte del mondo (soprattutto in India e in Africa) e ricorrendo alle campagne di immunizzazioni di massa.

Quest’anno la Presidente Antonella Quarato, che anche nelle precedenti edizioni si era resa attiva protagonista della buona riuscita delle manifestazioni, ha inteso estendere ad altri organismi associativi l’invito a partecipare e, per tale scopo, ha incontrato l’ampia disponibilità del Tennis Club di Foggia che, tramite la Presidente Valeria Corrado, ha messo a disposizione la vasta ed accogliente struttura di Via del Mare consentendo così l’accoglienza di oltre 300 ospiti che nella serata di sabato 14 settembre hanno festeggiato l’evento soprattutto con la gioia di aver contribuito al raggiungimento di un nobile fine mediante un piccolo gesto.

La Presidente Quarato, effettuato il rituale saluto alle autorità rotariane e civili presenti, tra i quali l’Assistente del Governatore Luciano Magaldi e la Presidente dell’Inner Wheel Irene Bonassisa, si è rivolta ai graditi ospiti ringraziandoli della sensibilità dimostrata per essere intervenuti così numerosi ed ha proiettato un video di presentazione della campagna riportando il successo crescente conseguito nei risultati.

Ha poi colto l’occasione, dopo aver ringraziato tutto il Consiglio Direttivo per il supporto dato all’iniziativa, per offrire un cadeau al socio Ing. Giancarlo Ciuffreda e a sua moglie Mariana Iannantuoni, segretaria dell’Inner Wheel di Foggia, entrambi protagonisti del successo della brillante manifestazione.

A sorpresa anche l’estrazione di un premio, assegnato ad un’ospite presente: un magnifico orologio da polso offerto da una nota gioielleria storica sita in Corso Garibaldi in Foggia.

Infine, particolare menzione anche per la Presidente del Tennis Club Foggia, dott.ssa Valeria Corrado, che ha reso possibile l’elegante serata successivamente proseguita a bordo piscina fino a tarda notte con il piacevole intrattenimento musicale del d.j. Pino De Costanzo e del sassofonista Matteo Marasco.