'Un piccolo flauto magico': l'opera di Mozart riadattata in teatro di prosa al 'Giordano'

Debutterà a Foggia il 1° e 2 marzo presso il Teatro U. Giordano lo spettacolo, per grandi e piccini, “Un piccolo flauto magico”.

Una fiaba antica e accattivante (Opera musicale del 1791 di W. A. Mozart) riadattata in “teatro di prosa”. Un percorso che porta ad importanti insegnamenti, tradotti in un linguaggio teatrale fatto per un pubblico universale.

“ Un piccolo flauto magico” nasce con l’intento di avvicinare i bambini e le famiglie al teatro musicale classico, perché fin da piccoli abbiano l’opportunità di conoscere ed apprezzare le opere e lo spettacolo dal vivo anche sotto forma di Fiaba.

E’ la storia di un viaggio, un’avventura meravigliosa: In un paese immaginario il mago Sarastro ha rapito la principessa Pamina, sua madre Astrifiammante chiede al valoroso principe Tamino (un giovane che non conosce l’amore, non sa cosa sia il pericolo e non ha ancora scoperto la saggezza) di salvarla. Dure prove lo attendono tra forze del bene e forze del male, con tante avversità dove si alternano momenti di buio e luce, ragione e sentimento, maschile e femminile..ma grazie alla virtù della musica e ad un piccolo flauto magico si diventa forti e adulti

Con: Armando Granato, Federica D’Ambrosio, Davide Ventola, Simona Ianigro, Rosangela Onorato, Mario Aprile, Giorgia Pacca, Donato Verrillo, Giordana Palumbo, Gaetano Doto, Elena Lombardo.