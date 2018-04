'Un pallido puntino azzurro': al Teatro dei Limoni lo spettacolo di Christian Di Furia

Dopo il grande risultato ottenuto a settembre 2017 con il secondo posto al più prestigioso e longevo festival di drammaturgia d’Italia - il Premio Riccione per il Teatro - (vinto, tra gli altri, anche da Italo Calvino), arriva finalmente in scena lo spettacolo “Un pallido puntino azzurro”, scritto da Christian di Furia, diretto e interpretato da Roberto Galano che, dopo “Bukowski - a night with Hank”, torna in scena con un altro monologo, in programma dal 27 al 29 aprile.

"H3+ è lo ione triatomico di idrogeno, ed è l'elemento chimico alla base dell'Universo. Tutto nasce da questa molecola: le stelle, le galassie, l'acqua. La vita.

Esplorare l'Universo, quindi, significa esplorare una parte di se stessi.

Nel suo viaggio spaziale verso Giove e Saturno, il Maggiore Franchino Accatagliato scopre così il proprio mondo: un pianeta che, in effetti, aveva sempre s-conosciuto".

Prenotazione obbligatoria

Riduzioni per gli over 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").

Info e prenotazioni: 324.9948645 / 347.3414561 / info@teatrodeilimoni.it