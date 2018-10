'Un pallido puntino azzurro': al Teatro dei Limoni lo spettacolo scritto da Christian di Furia

Prima di partire per una lunga tournée in giro per l’Italia (che comincerà il 24 Ottobre da Sassari), torna in scena al Teatro dei Limoni "Un pallido puntino azzurro", scritto da Christian di Furia (finalista Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” 2017), diretto e interpretato da Roberto Galano.

Ad anticipare lo spettacolo sarà, il 18 Ottobre presso lo spazio live della libreria Ubik di Foggia, la presentazione del libro "Un pallido puntino azzurro" (prefazione di Graziano Graziani - scrittore e critico teatrale, edito da Nowhere books). A conversare con l’autore, il giornalista e direttore di Foggia Città Aperta, Fulvio di Giuseppe. Ad intervenire, l’attore e direttore artistico del Teatro dei Limoni, Roberto Galano.

“Un testo visionario e malinconico che ha entusiasmato la giuria”: è il giudizio del prestigioso Premio Riccione, il concorso più longevo della drammaturgia italiana che ha riconosciuto, in finale, il valore – fantastico, avventuroso, divertente – del monologo scritto da di Furia.

"H3+ è lo ione triatomico di idrogeno, ed è l'elemento chimico alla base dell'Universo. Tutto nasce da questa molecola: le stelle, le galassie, l'acqua. La vita.

Esplorare l'Universo, quindi, significa esplorare una parte di se stessi.

Nel suo viaggio spaziale verso Giove e Saturno, il Maggiore Franchino Accatagliato scopre così il proprio mondo: un pianeta che, in effetti, aveva sempre s-conosciuto."

Testo finalista Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” 2017

Vincitore della residenza artistica CTU (Centro Teatrale Umbro) 2017

"Un pallido puntino azzurro"

di Christian di Furia

con Roberto Galano

elementi scenici Michele Ciuffreda, Massimo Iannantuoni, Roberto Moretto

voce Giuseppe Rascio

assistente alla regia Maggie Salice

audio/video JrStudio Cinema

musiche originali Christian di Furia

regia Roberto Galano

20/21 Ottobre 2018 - ore 21:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ingresso riservato ai soci

un-pallido-puntino-azzurro-teatro-dei-limoni-foggia-20-21-ottobre

RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").

Vi informiamo, inoltre, che è possibile sottoscrivere l'abbonamento all'intera stagione teatrale GIALLOCORAGGIOSO 2018/2019 al prezzo di 60€ per tutti i 6 spettacoli in rassegna (esclusi gli spettacoli fuori stagione, incluso lo spettacolo al Teatro U. Giordano).

Gli abbonamenti saranno emessi in un numero limitato (max 30).

Info e prenotazioni: 3249948645 - info@teatrodeilimoni.it