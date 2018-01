‘Un’ora di tranquillità’: Massimo Ghini protagonista al Teatro Verdi

Primo spettacolo del nuovo anno 2018 della stagione teatrale 2017 - 2018 al Teatro Giuseppe Verdi di San Severo. Il prossimo lunedì 8 gennaio va in scena (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) ‘Un’ora di tranquillità’ una commedia di Florian Zeller con Massimo Ghini.

Insieme ad uno degli attori più amati del cinema e del teatro italiano sul palcoscenico del Verdi lunedì sera ci saranno anche (in ordine alfabetico) Claudio Bigagli, Massimo Ciavarro, Alessandro Giuggioli, Galatea Ranzi, Luca Scapparone, Marta Zoffoli. La commedia è diretta dallo stesso Massimo Ghini.

‘Un’ora di tranquillità’ è una commedia moderna, brillante e divertente il cui personaggio “centrale” è un uomo che cerca disperatamente un momento di solitudine e serenità. É riuscito a rintracciare e acquistare un vecchio vinile ma, mentre cerca di trovare il modo per dedicarsi a questo cimelio, una serie di eventi e personaggi lo interrompono: la moglie, il vicino di casa, un improbabile idraulico a cui si aggiungono amici, amanti e figli. Senza poterli minimamente prevedere verranno alla luce vecchi amori, tradimenti, bugie… Il tempo di pace è praticamente un sogno irraggiungibile fino al momento in cui tutto si ferma e il disco finalmente sta per essere ascoltato.