Visita guidata alla scoperta della Casata De Sangro

Sabato 7 aprile, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso il Castello Ducale di Torremaggiore si svolgerà l’appuntamento ‘Un invito a casa De Sangro’, dedicato a un numero massimo di 25 partecipanti.

Tutti i partecipanti potranno conoscere la storia della casata raccontata dall’erede Michele II, che fu anche l’ultimo proprietario del castello, e dalla sua compagna Elisa Croghan. Con suoni, odori e brani letterari si intende far rivivere l’atmosfera del tempo, in un suggestivo percorso storico-artistico, culturale ed enogastronomico, in cui soluzioni musicali e video proiezioni accompagneranno l’esibizione. Ogni senso sarà coinvolto e l’elemento trait d’union sarà il contesto territoriale in cui Michele II operò, le sue innovative soluzioni agricole e il forte legame con la sua terra, che lo portarono a lasciare un “segno” indelebile scalfito nella memoria di quanti ancor oggi lo ricordano.

La partecipazione all’evento di sabato 7 aprile 2018 è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da martedì 3 a venerdì 6 aprile dalle ore 16.00 alle 20.00.

L’iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti organizzati dal progetto SAC TratturArte - Alto Tavoliere, di cui il Comune di San Severo è ente capofila, finanziato con Delibera CIPE 92/2012 -A.P.Q. rafforzato “Beni e Attività Culturali” - FSC 2007/2013 - Scheda 49 - “Interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale”.