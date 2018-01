Entusiasmo e commozione per i volontari Avo Don Uva e 'Riuniti di Foggia nell’incontro con Papa Francesco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Un’esperienza ricca di forti emozioni e di profonda commozione”. E’ il commento del vicepresidente Avo Don Uva di Foggia, Maria Rosaria Torraco, dopo l’incontro dei volontari dell’associazione con Papa Francesco svoltosi a Roma la scorsa settimana. “E’ stato davvero tanto l’entusiasmo mostrato dai circa 7mila volontari Avo accorsi da tutta Italia per un appuntamento storico e che non avveniva dal lontano 1990 con Papa Giovanni Paolo II – prosegue la Torraco – Il Santo Padre si è rivolto ai volontari con parole di gratitudine e di esortazione a proseguire nella preziosa opera caritatevole verso gli ammalati più bisognosi e li ha incoraggiati e sollecitati a rafforzare l’impegno e la testimonianza di solidarietà e fratellanza che esprimono con il loro servizio. L’incontro si è concluso con la benedizione e con l’incontro ravvicinato con i malati in carrozzina”. La vicepresidente dell’Associazione Volontari Ospedalieri conclude: “E’ stato un evento che è servito a rafforzare lo spirito di missione e a consolidare la speranza che i malati, i deboli e le persone sole possono sperimentare, nel quotidiano servizio dei volontari, la presenza e la misericordia di Dio”.