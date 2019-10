Uccio De Santis e la Compagnia del Mudù a Sant'Agata di Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La Loggia delle Puglie torna ad essere set per riprese per la tv. Infatti dal 21 al 25 ottobre 2019 saranno girati nelle splendide location del centro storico del paese Bandiera Arancione i tanti episodi che concorreranno a comporre il Mudù 9 che andrà in onda su TeleNorba dal febbraio 2020.

L'Amministrazione Comunale ha saputo concretizzare questa importante occasione per promuovere Sant'Agata di Puglia, che dopo diversi anni riprende ad ospitare importanti set, in questo caso per la televisione. I cinque giorni di riprese vedranno protagonisti Uccio De Santis, Umberto Sardella, Antonella Genga e tutti gli attori, i tecnici ed il regista Vito Cea.