La band Twee live al The Alibi di Foggia

I Twee sono una band torinese, formata da Nadia Gai (voce), Giorgia Ruggeri (basso), Margherita Di Saint Pierre (batteria), Gianluca Leo (chitarra e programmazioni). L’8 settembre 2017 è uscito il disco d’esordio Mango, anticipato dal singolo e video “Summer of Love” nel marzo 2017. I dieci brani che compongono il disco sono stati registrati e prodotti in provincia di Cuneo, nel comune che ha ispirato molte atmosfere e il nome del disco: il comune di Mango per l’appunto.

I Twee dal vivo sono trascinanti, con uno spettacolo che non lascia mai a corto di energia e ritmo, unendo atmosfere provenienti da generi musicali diversi, con sfumature che vanno dallo swing all’r’n’b e che sono unite dal comune denominatore dei suoni pop e della lingua inglese, per un gusto che è internazionale ed estivo, proprio come il mango. Il percorso intrapreso è quello giusto. Dopo un periodo di cover, prove e concerti, danno alla luce il brano “Every Week”, con cui vincono il trofeo Roxy Bar di Red Ronnie. Il brano viene messo in alta rotazione da MTV Music per tutta l’estate 2015. Successivamente, edito da Warner Music Italy, Every Week diventa la colonna sonora degli spot delle serie TV di SKY nell’estate 2016. A Maggio 2016 esce il secondo singolo “Clouds”, trasmesso in rotazione su Radio Capital e incluso nella compilation 20/20 distribuita da SONY MUSIC. Nella stessa estate la band si esibisce in diversi festival italiani, mentre in collaborazione con Rolling Stone e Kia Motors Italia partecipano al format DIVANO ROLLING, suonando presso il prestigioso SAMSUNG District in occasione delle partite della Nazionale italiana. Il 2017 è l’anno dei concerti, per tutta l’estate si esibiscono in una trentina di date sparse sul territorio nazionale. Il Tour parte dall’Hiroshima Mon Amour di Torino, passa per il Flowers Festival di Collegno e arriva fino allo Sziget Festival di Budapest.