La stagione di ‘Foggia a Teatro’ si chiude con un omaggio a Totò

E’ arrivato il momento del gran finale, anche in questa occasione in chiave partenopea, per la quarta rassegna “Foggia a Teatro” che tanto successo riscuote come sempre al Teatro del Fuoco, con spettacoli da tutto esaurito e frequenti repliche invocate dal pubblico di tutta la Capitanata.

E per quest’anno era inevitabile la chiusura con il tributo al Principe della risata, visto che sono praticamente ancora in corso le celebrazioni per i 50 anni dalla morte di Totò.

L’epilogo, in programma venerdì 18 maggio (sipario ore 21), è affidato al sempre gradito ritorno di Musical Ensemble, una formazione artistica che ha già dimostrato di saper proporre recitazione e canto in una veste di grande suggestione e coinvolgimento per gli spettatori, messo in condizioni di interagire e tuffarsi in atmosfere di grande partecipazione.

In questa occasione sarà proposto proprio lo spettacolo “Tutto Totò”, ovvero una carrellata di sketch, aneddoti, rievocazioni musicali e ricordi tutti dedicati genio napoletano, con Lello Pirone e Natalia Cretella che sul palco saranno affiancati da un cast d’eccezione e accompagnati da un’orchestra dal vivo.

E non poteva esserci degna conclusione per un cartellone dalla tradizione ormai consolidata, in grado di saper coniugare teatro, musica e danza, sempre con un occhio strizzato alla cultura e tradizione partenopea, anche per la sua capacità di spaziare su tutto il repertorio del divertimento, dalla commedia al musical e finendo all’operetta.

In effetti il cast di questa edizione è stato ancora una volta all’altezza delle aspettative fin da ottobre dell’anno scorso, con nomi di grande importanza del teatro italiano come Lina Sastri, Gigi Savoia e Gianni Parisi, Carlo Buccirosso, Sandra Milo, Simona Marchini, Davide Marotta e Yuliya Mayarchuk e la Compagnia Italiana di Operette.