L'Officina teatrale ospita "Tutto il mondo è presepe"

Sarà il noto presepista Ciro Inicorbaf, ispettore per l'Ente Teatrale Italiano negli anni '70 e '80, l'ospite del prossimo incontro previsto nell'ambito del progetto OLTRE per la direzione artistica di Pino Casolaro. Domenica 23 dicembre 2018 alle ore 18 l'Officina Teatrale in via Campanile a Foggia si aprirà al pubblico per l'incontro Tutto il Mondo è teatro Presepe, anteprima della mostra di presepi di Capitanata che si terrà dal 24 al 26 dicembre. Particolare attenzione sarà data al rapporto tra teatralità e presepistica, con letture teatrali che introdurranno al compositore foggiano Franco Valentini Vista e al suo emozionante Canto di Natale. Con OLTRE, percorso di indagine sulla società dello spettacolo, l'Officina teatrale-Teatro dell'accorgersi continua ed evolve quanto proposto per circa vent'anni nella non-rassegna “Oltre il sipario”, per la necessità di comprendere meglio lo spettacolo sociale in cui ci ritroviamo a vivere. L'ingresso è libero. info: tel: 338 3867660 Facebook: officinateatrale1 www.officinateatrale.it