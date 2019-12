Tutte le iniziative della sezione A.g.a.p.e. di Lucera per un Natale solidale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Come ogni anno la sezione A.G.A.P.E. di Lucera mette in campo diverse ed interessanti iniziative per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici, per la cura e lo studio delle leucemie e dei tumori infantili presso l’UOC di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. «Natale è sempre un momento speciale dell’anno, in cui invitiamo tutti a compiere un gesto solidale pensando alle famiglie che trascorrono i giorni di festa in ospedale con i loro piccoli», afferma Antonella Matera, presidente della sezione A.G.A.P.E. di Lucera, che aggiunge: «il nostro obiettivo è promuovere e far conoscere le attività dell’associazione e lo facciamo in tutti i modi possibili». Tra le attività in programma c’è lo spettacolo di Peppino De Filippo “La lettera di mammà” della compagnia Alter Ego, in scena il 14 e il 15 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Regio di Capitanata di Foggia.

Una serata divertente per una buona causa, il costo del biglietto è di 10 euro e parte del ricavato sarà devoluto all’A.G.A.P.E. Immancabile, come ogni anno, l’appuntamento con il calendario che ci accompagnerà durante il 2020. Dopo il successo di “Child for Child”, il calendario dei bambini per i bambini che nel tempo ha esplorato diversi temi - i mestieri, lo sport, le fiabe e il cinema - quest’anno si cambia format. “Esercizi di Felicità” è il titolo del nuovo progetto che propone 12 esercizi quotidiani, uno per ogni mese, illustrati da Daniela d’Elia. «Facciamo attenzione ai nostri gesti quotidiani, alle nostre abitudini. Perché la salute e il bene del pianeta e dei suoi abitanti è qualcosa che non possiamo più delegare. Perché attraverso il rispetto del prossimo e dell’ambiente potremo raggiungere l’obiettivo “salute e felicità” per i nostri bambini», si legge nel testo introduttivo al calendario. E poi la cena di beneficenza “A tavola con A.G.A.P.E.”, in programma mercoledì 18 dicembre alle 20.30 presso Tenuta Tre Torri a Lucera. Un’occasione per stare insieme, chiacchierare, ascoltare la musica di Bulles Note Band e, soprattutto, condividere e sostenere i progetti dell’A.G.A.P.E. Durante la serata, presentata da Vito De Girolamo, ci sarà un cooking show con gli chef Donato Curci, Massimo Di Sabato, Mirko Esposito ed Antonio Esposito. Posti limitati, per info e prenotazioni: 328.8764612. Il 23 dicembre alle 21.00 I Ditelo Voi da Made in Sud arriveranno al Cineteatro dell’Opera di Lucera. Il celebre trio comico napoletano sarà protagonista di una serata all’insegna della risata e della beneficenza, organizzata dall’associazione culturale “Noi Noi”. La sezione A.G.A.P.E. di Lucera ringrazia Diagnosys, Il Dolce Incontro, Cantina La Marchesa, Tenuta Tre Torri, Coquus, Le Donne del Vino – Puglia, Combo Studios. Per informazioni e prenotazioni: scrivere a agapelucera@gmail.com o contattare Antonella Matera (328.8764612).